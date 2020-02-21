***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2020 20:07
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Adana Çim.,Ünye Çim. ve Bolu Çim. ile devrolma suretiyle Mardin Çim. Sanayii ve Ticaret A.Ş.bünyesinde birleşmesine ilişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, UNYEC
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
ASLAN, TRAASLAN92F3 6,1655 Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Aslan Çimento A.Ş. ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş, ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler Sermaye Piyasası Kurul' undan teslim alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni (III).pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821049
BIST