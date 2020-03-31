***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin,Aslan Çimento,Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar verilmesi nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, UNYEC, ASLANAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 29.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153403Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıBOLUC, TRABOLUC91F3 3,3089Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş.,ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 24.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahiplerimiz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833644BIST