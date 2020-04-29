***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin,Aslan Çimento,Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar verilmesi nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, UNYEC, ASLANAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 29.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153403Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıBOLUC, TRABOLUC91F3 3,3089Para Birimi TRYToplam Ayrılma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam BedelBOLUC, TRABOLUC91F3 530.000 1.753.717Ek Açıklamalar24.03.2020 tarihli Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 29.04.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841262BIST