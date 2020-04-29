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***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

29.04.2020 19:22
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin,Aslan Çimento,Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar verilmesi nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, UNYEC, ASLAN

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 29.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153403
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
BOLUC, TRABOLUC91F3 3,3089

Para Birimi TRY

Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
BOLUC, TRABOLUC91F3 530.000 1.753.717

Ek Açıklamalar
24.03.2020 tarihli Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 29.04.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841262


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GLRYH 9,46 6.793.094 % 10,00  
ADESE 1,54 134.419.144 % 10,00  
ARSAN 4,29 12.370.364 % 10,00  
KFEIN 18,04 180.139.256 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6296 8,6729 % -0,28  
Frank 7,0983 7,1410 % -0,55  
Riyal 1,8445 1,8538 % -0,46  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 381 381 -3,21  
Cumhuriyet 2.441 2.498 -17,40  
Tam 2.505 2.559 -17,80  
Yarım 1.220 1.251 -8,70  
Çeyrek 612 626 -4,30  
Gümüş.Ons 15,17 15,20 0,03  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
B. Petrol 24,10 24,10 1,36  
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