***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.05.2020 19:45
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC, MRDIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamızda işlem gören Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. (Adana Çimento), Aslan Çimento A.Ş. (Aslan Çimento), Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Bolu Çimento) ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ünye Çimento) nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Mardin Çimento, yeni unvanı Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento, 21/05/2020 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Mardin Çimento payları ise Ana Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento payları Borsamızda en son 20/05/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845589
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7810
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0987
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05379,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -4,44
|Açılış
|: 379,22
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DOCO
|332,30
|280.097.140
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,51
|147.635.518
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2751
|8,3166
|% -1,16
|
|Frank
|6,9537
|6,9956
|% -1,51
|
|Riyal
|1,8002
|1,8093
|% -1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|7,79
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.497
|-14,20
|
|Tam
|2.519
|2.562
|-14,50
|
|Yarım
|1.229
|1.252
|-7,10
|
|Çeyrek
|615
|626
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,01
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|0,20
|