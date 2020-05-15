GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

15.05.2020 19:45
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC, MRDIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Payları Borsamızda işlem gören Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. (Adana Çimento), Aslan Çimento A.Ş. (Aslan Çimento), Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Bolu Çimento) ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ünye Çimento) nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Mardin Çimento, yeni unvanı Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde,  Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento, 21/05/2020 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Mardin Çimento payları ise Ana Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento payları Borsamızda en son  20/05/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845589


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 0,61 21.652.650 % 0,00  
PINSU 6,50 19.700.755 % 0,00  
ALCAR 60,90 44.764.273 % 0,00  
BRMEN 1,53 7.317.209 % 0,00  
DOCO 332,30 280.097.140 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2751 8,3166 % -1,16  
Frank 6,9537 6,9956 % -1,51  
Riyal 1,8002 1,8093 % -1,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 7,79  
Altın Gr. 379 379 -4,52  
Cumhuriyet 2.447 2.497 -14,20  
Tam 2.519 2.562 -14,50  
Yarım 1.229 1.252 -7,10  
Çeyrek 615 626 -3,50  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 0,39  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,01  
B. Petrol 35,01 35,01 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru