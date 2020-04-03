***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Mardin Çimento San. Tic. ve A.Ş'nin devralma suretiyle Adana Çimento,Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYECAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem BirleşmeÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 05.05.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153400Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıMRDIN, TRAMRDIN91F2 5,4336Para Birimi TRYEk AçıklamalarMardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş'nin devralma suretiyle Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento San. Tic. A.Ş. ile birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahiplerimiz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 MRDIN_AYRILMA HAKKI TALEP FORMU MRDIN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834710BIST