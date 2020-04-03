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***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

03.04.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Mardin Çimento San. Tic. ve A.Ş'nin devralma suretiyle Adana Çimento,Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 05.05.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153400
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MRDIN, TRAMRDIN91F2 5,4336

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş'nin devralma suretiyle Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento San. Tic. A.Ş. ile birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahiplerimiz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
Bilgilerinize arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MRDIN_AYRILMA HAKKI TALEP FORMU MRDIN.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834710


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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