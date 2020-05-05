***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
05.05.2020 18:19
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, Adana Çimento,Aslan Çimento,Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile devralma suretiyle birleşmesine karar verilmesi nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 05.05.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153400
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MRDIN, TRAMRDIN91F2 5,4336
Para Birimi TRY
Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
MRDIN, TRAMRDIN91F2 6.935.220,22 37.683.212,59
Ek Açıklamalar
27.03.2020 tarihli Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 05.05.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MRDIN_AYRILMA HAKKI TALEP FORMU MRDIN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842771
BIST