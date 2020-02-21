***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Adana Çim.,Ünye Çim. Aslan Çim.ve Bolu Çim. ile devrolma suretiyle Mardin Çim. Sanayii ve Ticaret A.Ş.bünyesinde birleşmesine ilişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADNAC, ADBGR, ASLAN, BOLUC, UNYECYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Borsa da İşlem GörenASLAN ÇİMENTO A.Ş. Borsa da İşlem Gören 6,1655BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,9599ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,0675Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriMRDIN, TRAMRDIN91F2 109.524.000 1.057.684.782,97 0 1.167.208.782,97 MRDIN, TRAMRDIN91F2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 109.524.000 TL 1.057.684.782,97 TL 0 TL 1.167.208.782,97 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020Ek AçıklamalarAdana Sanayii Türk A.Ş. A Grubu hisseleri için pay değişim oranı 2.0811, Adana Sanayii Türk A.Ş. B Grubu hisseleri için pay değişim oranı 1.4745, Adana Sanayii Türk A.Ş. C Grubu hisseleri için pay değişim oranı 0.2980'dir.Şirketimiz Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler Sermaye Piyasası Kurul'undan teslim alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - DiğerEK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 3 Duyuru Metni (I).pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821034BIST