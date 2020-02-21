***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2020 19:52
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Adana Çim.,Ünye Çim. Aslan Çim.ve Bolu Çim. ile devrolma suretiyle Mardin Çim. Sanayii ve Ticaret A.Ş.bünyesinde birleşmesine ilişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADNAC, ADBGR, ASLAN, BOLUC, UNYEC
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Borsa da İşlem Gören
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Borsa da İşlem Gören 6,1655
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,9599
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,0675
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
MRDIN, TRAMRDIN91F2 109.524.000 1.057.684.782,97 0 1.167.208.782,97 MRDIN, TRAMRDIN91F2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 109.524.000 TL 1.057.684.782,97 TL 0 TL 1.167.208.782,97 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020
Ek Açıklamalar
Adana Sanayii Türk A.Ş. A Grubu hisseleri için pay değişim oranı 2.0811, Adana Sanayii Türk A.Ş. B Grubu hisseleri için pay değişim oranı 1.4745, Adana Sanayii Türk A.Ş. C Grubu hisseleri için pay değişim oranı 0.2980'dir.
Şirketimiz Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler Sermaye Piyasası Kurul'undan teslim alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni (II).pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821038
BIST