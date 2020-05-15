***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Sermaye Tadili ve İhraç Belgesi SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADNAC, ADBGR, ASLAN, BOLUC, UNYECDüzeltme Nedeni Esas Sözleşme Sermaye Tadili ve İhraç Belgesi SPK BaşvurusuYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Borsa da İşlem GörenASLAN ÇİMENTO A.Ş. Borsa da İşlem Gören 6,16545574BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,95992901ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,06748908Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriMRDIN, TRAMRDIN91F2 109.524.000 1.050.269.441 0 1.159.793.441 MRDIN, TRAMRDIN91F2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 109.524.000 TL 1.050.269.441 TL 0 TL 1.159.793.441 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 15.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla 15.05.2020 tarihinde SPK'ya başvurmuştur.Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. A Grubu hisseleri için pay değişim oranı 2.08110304, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. B Grubu hisseleri için pay değişim oranı 1.47448659, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. C Grubu hisseleri için pay değişim oranı 0.29795106'dir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845410BIST