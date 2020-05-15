***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.05.2020 16:30
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Sermaye Tadili ve İhraç Belgesi SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADNAC, ADBGR, ASLAN, BOLUC, UNYEC
Düzeltme Nedeni Esas Sözleşme Sermaye Tadili ve İhraç Belgesi SPK Başvurusu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Borsa da İşlem Gören
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Borsa da İşlem Gören 6,16545574
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,95992901
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,06748908
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
MRDIN, TRAMRDIN91F2 109.524.000 1.050.269.441 0 1.159.793.441 MRDIN, TRAMRDIN91F2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 109.524.000 TL 1.050.269.441 TL 0 TL 1.159.793.441 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla 15.05.2020 tarihinde SPK'ya başvurmuştur.
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. A Grubu hisseleri için pay değişim oranı 2.08110304, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. B Grubu hisseleri için pay değişim oranı 1.47448659, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. C Grubu hisseleri için pay değişim oranı 0.29795106'dir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845410
BIST