***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Sermaye Tadili ve ihraç belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADNAC, ADBGR, ASLAN, BOLUC, UNYECYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Borsa da İşlem Gören MRDIN HamilineASLAN ÇİMENTO A.Ş. Borsa da İşlem Gören 6,16545574 MRDIN HamilineBOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,95992901 MRDIN HamilineÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,06748908 MRDIN HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriMRDIN, TRAMRDIN91F2 109.524.000 1.050.269.441 0 1.159.793.441 MRDIN, TRAMRDIN91F2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 109.524.000 TL 1.050.269.441 TL 0 TL 1.159.793.441 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 15.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.05.2020Pay Dağıtım Tarihi 21.05.2020Ödeme Tarihi 27.05.2020 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una (SPK) yapmış olduğu başvuru 15.05.2020 tarihinde onaylanmıştır.Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. A Grubu hisseleri için pay değişim oranı 2.08110304, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. B Grubu hisseleri için pay değişim oranı 1.47448659, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. C Grubu hisseleri için pay değişim oranı 0.29795106'dir.Adana Çimento A,B,C grubu paylara verilecek pay grubu MRDIN, Payların nevi hamiline'dir. OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş'nin (Eski unvanı Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) SPK onaylı sermaye tablosu ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdf - DiğerEK: 2 SPK Onaylı Sermaye Tablosu.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845572BIST