***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC]İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmesi'nin tadili hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E00052775437 sayılı ekteki izin yazısı, bugün tarafımıza teslim edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824279BIST