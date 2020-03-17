***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşme işlemine ilişkin olarak Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 21.02.2020 tarihli açıklamamızda birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bu Duyuru Metni Kurul karar tarihi itibariyle yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmiş ve karara bağlanmıştır. Kurulca onaylanmış olan Duyuru Metni kamuoyu ile de paylaşılmış olup, duyuru metninde de belirtildiği üzere birleşme işlemine ilişkin genel kurula katılarak muhalif oy kullanan tüm pay sahipleri açısından pay alım tarihine bakılmaksızın ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olabilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830207BIST