***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
02.04.2020 18:49
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin,Adana Çimento,Aslan Çimento ve Bolu Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk(Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, ASLAN, BOLUC
Düzeltme Nedeni Tarih Güncellemesi
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 04.05.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153404
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
UNYEC, TRAUNYEC91F2 3,7245
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş.,ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 26.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahiplerimiz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
Bilgilerinize arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834427
BIST