***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.02.2020 19:39
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, Adana Çimento San. Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş ve Bolu Çimento San. A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. İle Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, ASLAN, BOLUC
Düzeltme Nedeni Revize Uzman Kuruluş Raporu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2019
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
UNYEC, TRAUNYEC91F2 1,0675 Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019
Ek Açıklamalar
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde esas alınacak 10.02.2020 tarihli revize Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818264
BIST