***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Adana Çimento , Aslan Çimento ve Bolu Çimento San. A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. İle Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu (Güncelleme)-2Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, ASLAN, BOLUCYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2019Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoUNYEC, TRAUNYEC91F2 1,0675 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda1. Şirketimiz Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 123.586.410,73 TL (yüz yirmiüç milyon beşyüz seksenaltı bin dörtyüz on Türk Lirası yetmişüç kuruş) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibariyle bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (UNYEC) için 3.7245 TL olarak revize edilmesine3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,karar verilmiştir.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni (I).pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819291BIST