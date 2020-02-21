***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Adana Çimento , Aslan Çimento ve Bolu Çimento San. A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. İle Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, ASLAN, BOLUCYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2019Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoUNYEC, TRAUNYEC91F2 1,0675 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Adana Çimento , Aslan Çimento ve Bolu Çimento San. A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler Sermaye Piyasası Kurul'undan teslim alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni (III).pdf - Duyuru MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - DiğerEK: 3 SPK Onay Yazısı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821047BIST