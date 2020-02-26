***ADBGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 10:05
***ADBGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADBGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821623
BIST
13:44114.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -254,89
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:446,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1608
En Düşük
6,1376
13:446,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:44326,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,19
|Açılış
|: 326,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.636.639
|% 14,84
|
|BRYAT
|69,35
|6.334.214
|% 14,16
|
|SONME
|7,18
|11.077.092
|% 14,15
|
|SNPAM
|7,96
|4.680.058
|% 11,48
|
|ALGYO
|19,58
|286.599.252
|% 10,87
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,73
|11.266.229
|% -6,51
|
|GSRAY
|3,85
|50.450.947
|% -6,10
|
|FENER
|13,27
|61.654.790
|% -6,02
|
|ASELS
|29,12
|1.762.198.628
|% -0,07
|
|THYAO
|13,17
|1.279.126.258
|% -2,30
|
|ODAS
|2,20
|321.635.111
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,58
|286.599.252
|% 10,87
|
|GARAN
|10,55
|254.767.821
|% -1,03
|
|ODAS
|2,20
|321.635.111
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|180.868.399
|% 2,29
|
|KARSN
|1,98
|201.983.018
|% 2,06
|
|THYAO
|13,17
|1.279.126.258
|% -2,30
|
|KRDMD
|2,84
|222.343.639
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9425
|7,9823
|% -0,24
|
|Frank
|6,2876
|6,3255
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6363
|1,6445
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,25
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|8,36
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,05
|
|Çeyrek
|522
|533
|2,02
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|53,55
|53,55
|-0,71
|