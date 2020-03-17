***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2020 16:43
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 17.03.2020 tarihli toplantısında,Şirketimizin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 mali dönemi için hesaplarının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin ilk Olağan Genel Kurul'da onaylanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830096
BIST
17:4986.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -956,86
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:496,4292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:497,0506
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,1423
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0440
17:49315,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,05
|Açılış
|: 315,49
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
315,96
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.374.780
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,47
|58.642.541
|% 9,78
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PEKGY
|2,03
|9.284.494
|% 7,98
|
|BAGFS
|10,60
|12.085.423
|% 7,29
|
|PENGD
|2,34
|6.799.299
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.642.943
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.143.278
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|95.002
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|769.419
|% -10,00
|
|ASELS
|22,14
|1.322.505.396
|% -3,40
|
|THYAO
|8,04
|1.035.295.879
|% -2,31
|
|GARAN
|8,36
|804.363.277
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,05
|363.515.213
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,10
|340.718.136
|% 2,18
|
|YKBNK
|2,05
|363.515.213
|% 0,99
|
|THYAO
|8,04
|1.035.295.879
|% -2,31
|
|IHLGM
|0,81
|101.319.890
|% -5,81
|
|ODAS
|1,19
|140.609.578
|% -4,80
|
|EKGYO
|1,11
|114.421.871
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7192
|7,7579
|% -1,92
|
|Frank
|6,6621
|6,7023
|% -1,53
|
|Riyal
|1,7079
|1,7165
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-3,84
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,58
|12,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|-0,50
|
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