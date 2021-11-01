***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2021Açıklamalar01.11.2021 tarihinde saat 19.23'te yapılan açıklamada yer alan 01/01/2021-30/09/2021 dönemine ait faaliyet raporumuzda tablo başlıklarında sehven yapılan hata düzeltilmiş olup herhangi bir rakamsal değişiklik yapılmayarak ilişikte tekrar bilgilerinize sunulmuştur.Kamuoyuna duyrulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973822BIST