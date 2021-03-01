***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.883 11.947 -13.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139 -548 9.808 -14.673 -5.552 -5.552Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-20.010 -20.010 -20.010Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler453 -15.126 14.673 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)335 -326 -4.752 1.915 -2.828 -2.828Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-15.002 -15.002 -15.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.524 105.210Dönem Karı (Zararı)1.915 -14.673Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler53.666 84.456Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.162 15.701Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler232 1.376Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 416 -116Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -184 1.492Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.592 2.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.168 2.962Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler424 -170Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler19 0 -283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.042 64.909Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -7.270 -3.325Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 38.266 69.064Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 3.096 175Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -3.050 -1.005Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler50 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler19 164 6.081Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.810 -3.243Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -386 -2.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.208 29.752Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.010 -4.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-107 1.364Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.180 19.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)929 -164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.054 -779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.203 -1.713Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.490 -2.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-191 18.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.063 10.682Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.872 7.649Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.789 99.535Alınan Temettüler0 283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -938 -1.195Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.327 6.587YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.247 -14.159İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -490 -6.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri989 2.935Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -9.746 -10.465FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.517 -136.785Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri461.285 490.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-246.403 -526.914Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.385 -10.986Ödenen Temettüler16 0 -20.010Ödenen Faiz-29.118 -72.400Alınan Faiz7.138 3.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)265.794 -45.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)265.794 -45.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4 279.215 13.421Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 279.347 13.421Ticari Alacaklar59.496 82.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 13.584 13.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 45.912 68.968Diğer Alacaklar560 453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 560 453Türev Araçlar25,1 0 1.369Stoklar10 139.751 137.387Peşin Ödenmiş Giderler15 535 1.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 14.283 9.957Diğer Dönen Varlıklar15 19.859 15.725ARA TOPLAM513.831 261.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR513.831 261.640DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 0Maddi Duran Varlıklar11 100.774 105.340Kullanım Hakkı Varlıkları7 5.371 6.904Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.988 8.273Peşin Ödenmiş Giderler15 2.255 2.408Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.966 4.651Diğer Duran Varlıklar15 0 71TOPLAM DURAN VARLIKLAR120.588 127.881TOPLAM VARLIKLAR634.419 389.521KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 309.336 118.687Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.245 7.241İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 15.245 7.241Banka Kredileri11.628 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.617 7.241Ticari Borçlar38.336 22.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.690 1.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 36.646 21.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 6.514 4.502Diğer Borçlar17.407 915İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 15.002 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.405 915Türev Araçlar25,1 4.641 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.045 2.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.468 825Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.577 2.153Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 13.916 10.048ARA TOPLAM409.440 166.702TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER409.440 166.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar69.673 51.042İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 69.673 51.042Banka Kredileri67.071 46.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.602 4.757Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 191 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.726 8.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.726 8.558TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.590 59.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER489.030 226.302ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.389 163.219Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-674 -1.009Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-674 -1.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.139 -61Yabancı Para Çevrim Farkları-1.455 -1.129Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.684 1.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 68.746 68.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 55.332 85.460Net Dönem Karı veya Zararı1.915 -14.673TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.389 163.219TOPLAM KAYNAKLAR634.419 389.521Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 391.147 347.114Satışların Maliyeti17 -242.358 -195.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.789 151.824BRÜT KAR (ZARAR)148.789 151.824Genel Yönetim Giderleri18 -35.070 -32.191Pazarlama Giderleri18 -74.414 -64.314Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.176 -1.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.933 5.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.262 -8.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.800 50.880Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 387 3.164Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1 -4Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 -164 -6.081FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.022 47.959Finansman Gelirleri20 7.530 3.887Finansman Giderleri20 -38.827 -69.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.725 -17.916Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.810 3.243Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.810 3.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.915 -14.673DÖNEM KARI (ZARARI)1.915 -14.673Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.915 -14.673Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 22 0,08110000 -0,62110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar335 -139Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 419 -178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-84 39Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-84 39Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.078 9.260Yabancı Para Çevrim Farkları6 -326 -548Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.961 12.574Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.209 -2.766Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.209 -2.766DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.743 9.121TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.828 0 0Ana Ortaklık Payları-2.828 -5.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914214BIST