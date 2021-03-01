***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 19:56
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.883 11.947 -13.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139 -548 9.808 -14.673 -5.552 -5.552
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.010 -20.010 -20.010
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
453 -15.126 14.673 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
335 -326 -4.752 1.915 -2.828 -2.828
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-15.002 -15.002 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.524 105.210
Dönem Karı (Zararı)
1.915 -14.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.666 84.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.162 15.701
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
232 1.376
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 416 -116
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -184 1.492
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.592 2.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.168 2.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
424 -170
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.042 64.909
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -7.270 -3.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 38.266 69.064
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 3.096 175
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -3.050 -1.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
50 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 164 6.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.810 -3.243
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -386 -2.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.208 29.752
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.010 -4.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107 1.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.180 19.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
929 -164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.054 -779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.203 -1.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.490 -2.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191 18.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.063 10.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.872 7.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.789 99.535
Alınan Temettüler
0 283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -938 -1.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.327 6.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.247 -14.159
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -490 -6.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
989 2.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -9.746 -10.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.517 -136.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
461.285 490.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.403 -526.914
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.385 -10.986
Ödenen Temettüler
16 0 -20.010
Ödenen Faiz
-29.118 -72.400
Alınan Faiz
7.138 3.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.794 -45.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.794 -45.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4 279.215 13.421
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 279.347 13.421
Ticari Alacaklar
59.496 82.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 13.584 13.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 45.912 68.968
Diğer Alacaklar
560 453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 560 453
Türev Araçlar
25,1 0 1.369
Stoklar
10 139.751 137.387
Peşin Ödenmiş Giderler
15 535 1.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.283 9.957
Diğer Dönen Varlıklar
15 19.859 15.725
ARA TOPLAM
513.831 261.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
513.831 261.640
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 100.774 105.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 5.371 6.904
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.988 8.273
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.255 2.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.966 4.651
Diğer Duran Varlıklar
15 0 71
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.588 127.881
TOPLAM VARLIKLAR
634.419 389.521
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 309.336 118.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.245 7.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 15.245 7.241
Banka Kredileri
11.628 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.617 7.241
Ticari Borçlar
38.336 22.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.690 1.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 36.646 21.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 6.514 4.502
Diğer Borçlar
17.407 915
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 15.002 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.405 915
Türev Araçlar
25,1 4.641 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.045 2.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.468 825
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.577 2.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 13.916 10.048
ARA TOPLAM
409.440 166.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.440 166.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.673 51.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 69.673 51.042
Banka Kredileri
67.071 46.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.602 4.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 191 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.726 8.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.726 8.558
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.590 59.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
489.030 226.302
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.389 163.219
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-674 -1.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-674 -1.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.139 -61
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.455 -1.129
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.684 1.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 68.746 68.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 55.332 85.460
Net Dönem Karı veya Zararı
1.915 -14.673
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.389 163.219
TOPLAM KAYNAKLAR
634.419 389.521
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 391.147 347.114
Satışların Maliyeti
17 -242.358 -195.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.789 151.824
BRÜT KAR (ZARAR)
148.789 151.824
Genel Yönetim Giderleri
18 -35.070 -32.191
Pazarlama Giderleri
18 -74.414 -64.314
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.176 -1.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.933 5.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.262 -8.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.800 50.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 387 3.164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1 -4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -164 -6.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.022 47.959
Finansman Gelirleri
20 7.530 3.887
Finansman Giderleri
20 -38.827 -69.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.725 -17.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.810 3.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.810 3.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.915 -14.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.915 -14.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.915 -14.673
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 22 0,08110000 -0,62110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
335 -139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 419 -178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84 39
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-84 39
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.078 9.260
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -326 -548
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.961 12.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.209 -2.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.209 -2.766
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.743 9.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.828 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.828 -5.552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914214
BIST