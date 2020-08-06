***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
06.08.2020 10:16
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 10.08.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 10/08/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865587
BIST
10:021.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.092
En Düşük
1.086
10:027,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0978
En Düşük
7,0287
10:028,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4787
En Düşük
8,3315
10:02467,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,54
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|4.096.861
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BRMEN
|2,36
|293.577
|% 9,77
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|406.663
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|67.618.975
|% 0,00
|
|SISE
|6,18
|36.990.261
|% -0,96
|
|TRKCM
|4,00
|33.344.466
|% 1,01
|
|GARAN
|6,76
|29.118.698
|% -0,29
|
|KRDMD
|2,84
|20.300.096
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,09
|67.618.975
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,00
|33.344.466
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,84
|20.300.096
|% -0,70
|
|SISE
|6,18
|36.990.261
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,82
|4.227.396
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3039
|9,3506
|% 0,99
|
|Frank
|7,7764
|7,8233
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8845
|1,8939
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,95
|
|Cumhuriyet
|3.166
|3.169
|142,00
|
|Tam
|3.161
|3.231
|47,10
|
|Yarım
|1.534
|1.573
|18,30
|
|Çeyrek
|770
|787
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
|