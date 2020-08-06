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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim

06.08.2020 10:16
GÜNCEL HABERLER



***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 10.08.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 10/08/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865587


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
OYAYO 7,23 4.096.861 % 9,88  
ROYAL 2,80 953.744 % 9,80  
BRMEN 2,36 293.577 % 9,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3039 9,3506 % 0,99  
Frank 7,7764 7,8233 % 0,66  
Riyal 1,8845 1,8939 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.051 2.052 13,43  
Altın Gr. 468 468 5,95  
Cumhuriyet 3.166 3.169 142,00  
Tam 3.161 3.231 47,10  
Yarım 1.534 1.573 18,30  
Çeyrek 770 787 9,10  
Gümüş.Ons 27,70 27,73 0,76  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,20  
B. Petrol 45,37 45,37 0,18  
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