***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
27.04.2022 17:15
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 05.05.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 05/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024328
BIST
17:062.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 30,81
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:0614,8345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0359
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:0615,6469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0997
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6253
17:06899,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -6,80
|Açılış
|: 899,56
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:04
|UFUK
|25,96
|1.458.770
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.042.930
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.355.729
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.176.877
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.572.968
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|81.430.530
|% -9,56
|
|SILVR
|7,67
|38.945.587
|% -9,55
|
|SAFKR
|7,28
|68.531.685
|% -7,02
|
|THYAO
|39,86
|4.580.380.925
|% 1,94
|
|KRDMD
|15,21
|2.537.716.476
|% 3,82
|
|EREGL
|34,00
|2.033.034.395
|% 2,78
|
|SISE
|17,79
|1.984.192.293
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,96
|1.524.097.172
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,65
|1.026.669.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,96
|1.524.097.172
|% 0,40
|
|ODAS
|2,49
|649.745.401
|% 5,06
|
|KRDMD
|15,21
|2.537.716.476
|% 3,82
|
|AKBNK
|9,14
|1.332.143.613
|% 1,22
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8304
|14,8349
|% 0,25
|
|Euro
|15,6358
|15,6438
|% -0,65
|
|Sterlin
|18,5648
|18,6579
|% 0,09
|
|Frank
|15,2494
|15,3413
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9421
|3,9619
|% 0,25
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-16,74
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-6,80
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,20
|
Seans Raporu
17:04
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-
17:19ODAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 421, 632 adet işlem
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17:17SANEL
Yüzde 7.98 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 792, 713 adet işlem
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PGSUS, KOZAL
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 94 artarak (% 1.47 ) 2, 210
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, ETILR, BAKAB, UFUK, PKART, ACSEL