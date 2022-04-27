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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim

27.04.2022 17:15
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin  01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait konsolide olmayan finansal  tabloları, bunlara ilişkin  açıklama ve dipnotları 05.05.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 05/05/2022
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024328


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 25,96 1.458.770 % 10,00  
ACSEL 47,42 55.042.930 % 9,97  
PKART 17,11 11.930.178 % 9,96  
ETILR 8,84 10.355.729 % 9,95  
KAPLM 71,35 28.176.877 % 9,94  
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Dolar 14,8304 14,8349 % 0,25  
Euro 15,6358 15,6438 % -0,65  
Sterlin 18,5648 18,6579 % 0,09  
Frank 15,2494 15,3413 % -0,39  
Riyal 3,9421 3,9619 % 0,25  
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17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 -16,74  
Altın Gr. 899 900 -6,80  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,42 23,45 -0,07  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,01  
B. Petrol 103 103 -1,20  
Seans Raporu 17:04
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