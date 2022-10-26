***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
26.10.2022 20:08
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 31.10.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 31/10/2022
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074508
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2266
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7784
En Düşük
18,4735
18:05995,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,70
|Açılış
|: 995,49
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5984
|18,6008
|% -0,01
|
|Euro
|18,7525
|18,7774
|% 1,22
|
|Sterlin
|21,5722
|21,6804
|% 1,38
|
|Frank
|18,7851
|18,8983
|% 0,83
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|11,80
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.765
|7,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,08
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|2,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516