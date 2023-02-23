***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
23.02.2023 18:39
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 28.02.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 28/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116457
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.105,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8715
|18,8755
|% 0,02
|
|Euro
|19,9719
|19,9832
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5695
|22,6827
|% -0,39
|
|Frank
|20,1173
|20,2385
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0141
|5,0393
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.543
|7.615
|-26,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.863
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,96
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,46
|