***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
24.04.2023 18:58
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 02.05.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 02/05/2023
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140566
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 81,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 81,4600
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1896
|Açılış
|: 14,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1900
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:0515,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,06
|Açılış
|: 15,72
|
|Önceki Kapanış
|: 15,66
|
15,73
En Düşük
15,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|6,28
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.031
|9.190
|50,00
|
|Yarım
|4.411
|4.493
|28,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,06
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
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17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında