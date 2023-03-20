***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 20.03.2023Genel Kurul Tarihi 13.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok,Tepeüstü 34771Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.14 - Dilek, Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ADEL GÜNDEM 2022.pdf - İlan MetniEK: 2 ADEL VEKALETNAME 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 20.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 2022 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00'de Fatih Sultan Mehmet mahallesi, Balkan Caddesi Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126505BIST