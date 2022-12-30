***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2022 19:52
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 24.11.2022 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle 23.11.2022 tarihinde başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 29.12.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091655
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18:055.509
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
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|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
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|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
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|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
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|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
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|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
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|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
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|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6932
|18,7026
|% -0,01
|
|Euro
|19,9915
|20,0416
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5539
|22,6670
|% 0,21
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|Frank
|20,2062
|20,3279
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9624
|4,9873
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.822
|1.822
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|6,58
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.408
|7.482
|49,00
|
|Yarım
|3.587
|3.657
|24,00
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|Çeyrek
|1.799
|1.828
|12,00
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|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|0,02
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|B. Petrol
|84,55
|84,55
|1,09
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