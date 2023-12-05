***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2023 20:15
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 01.12.2023 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222526
BIST
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17:598.057
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
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|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
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|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
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|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
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|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
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|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
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|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
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|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
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|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
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|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
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|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
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|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
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|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
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|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
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|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8837
|28,9164
|% 0,01
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|Euro
|31,1804
|31,2280
|% -0,38
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|Sterlin
|36,2855
|36,4675
|% -0,36
|
|Frank
|32,8784
|33,0765
|% -0,31
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|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% -0,10
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|17:59
|Alış
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|Gümüş ONS
|24,12
|24,15
|% 0,66
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|Platin
|903,58
|905,09
|% 0,66
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|Paladyum
|934,17
|940,58
|% 0,66
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|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.020,05
|2.020,29
|% 0,66
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