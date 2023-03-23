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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

23.03.2023 16:51
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 22.03.2023 tarihli toplantısında, 2023 yılında, şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik  ve Bağımsız Denetim Hizmetleri  A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127401


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Yarım 4.015 4.050 8,00  
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