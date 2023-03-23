***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.03.2023 16:51
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 22.03.2023 tarihli toplantısında, 2023 yılında, şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127401
BIST
17:145.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,89
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1419,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1420,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0875
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:141.213,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.213,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.724.112
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|17.293.074
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.470.678
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|222.064.066
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,72
|67.417.119
|% -8,15
|
|GEREL
|13,30
|185.640.980
|% -7,57
|
|ASTOR
|61,25
|5.551.470.669
|% 1,24
|
|EREGL
|37,08
|4.906.610.441
|% -0,05
|
|OYAKC
|41,00
|4.734.864.019
|% 7,05
|
|KRDMD
|19,82
|2.981.228.334
|% 1,48
|
|KOZAL
|20,74
|2.436.400.613
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,95
|1.429.538.265
|% 3,42
|
|KRDMD
|19,82
|2.981.228.334
|% 1,48
|
|EREGL
|37,08
|4.906.610.441
|% -0,05
|
|ISCTR
|13,64
|1.644.503.604
|% -0,44
|
|KOZAL
|20,74
|2.436.400.613
|% 2,98
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0393
|19,0433
|% 0,02
|
|Euro
|20,7552
|20,7681
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,3449
|23,4619
|% 0,24
|
|Frank
|20,7086
|20,8333
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0544
|5,0797
|% 0,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|12,83
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|8,03
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.190
|8.278
|18,00
|
|Yarım
|4.015
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|0,08
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|0,54
|