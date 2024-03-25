***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.03.2024 20:16
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 25.03.2024 tarihli toplantısında, 2024 yılında, şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10' una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262259
BIST
'
18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2092
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1810
En Düşük
31,8377
18:0534,9133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,3108
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9133
En Düşük
34,5419
18:052.248,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.248,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1689
|32,1771
|% 0,65
|
|Euro
|34,8845
|34,9133
|% 0,90
|
|Sterlin
|41,0086
|41,2142
|% -0,59
|
|Frank
|36,0922
|36,2731
|% -1,06
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|905,10
|906,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,54
|1.011,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,66
|2.173,97
|% 0,66
|