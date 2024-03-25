***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 25.03.2024 tarihli toplantısında, 2024 yılında, şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10' una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262259BIST