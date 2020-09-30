***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.09.2020 09:33
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Cumhurbaşkanı kararı gereği kar payı dağıtım tarihinin ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Cumhurbaşkanı kararı gereği kar payı dağıtım tarihinin ertelenmesi
Karar Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ADEL, TRAADELW91T1 Peşin 0,6350000 63,5 15 0,5397500 53,975
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ADEL, TRAADELW91T1 0 0
Ek Açıklamalar
Kar payı ödemesinin 5 Mayıs 2020 tarihinde 1 Ekim 2020 olarak gerçekleşeceğini duyurmuştuk. Ancak 18 Eylül 2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 6102 sayılı TTK geçici 13. maddesinde belirtilen kar dağıtım kısıtlamasına ilişkin sürenin üç ay daha uzatılması nedeniyle öngörülen tarihte yapılamayacaktır. Söz konusu kısıtlamanın sona ermesini takiben yasal düzenlemeler değerlendirilerek temettü ödemesi yapılacak olup, yatırımcılarımız konu hakkında ayrıca bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Adel Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.625.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.725.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -17.915.729 -20.276.056,94
4. Vergiler ( - ) -3.243.078 0
5. Net Dönem Kârı -14.672.651 -20.276.056,94
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -14.672.651 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -14.672.651 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -14.672.651 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.500.187,5 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 15.001.875 15.001.875
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 12.751.593,75 0 0 0,53975 53,98
TOPLAM 12.751.593,75 0 0 0,53975 53,98
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirket Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında dönem kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL. tutarında net %53,98 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 30.09.2020 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 08.04.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına,karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877338
BIST