***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2020 16:06
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili-Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaldirim/836516
BIST
16:1593.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 683,36
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:156,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:157,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4036
En Düşük
7,3489
16:15359,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,32
|Açılış
|: 359,91
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.119.106
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.103.911
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.440.304
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,58
|843.964.117
|% 5,71
|
|ASELS
|24,78
|685.610.856
|% 1,56
|
|THYAO
|9,61
|646.627.427
|% 0,84
|
|SASA
|9,16
|546.190.852
|% 2,46
|
|GARAN
|7,85
|470.300.739
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,39
|326.157.378
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,03
|94.403.863
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,51
|296.861.114
|% 4,15
|
|YKBNK
|1,89
|152.029.496
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|223.712.417
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3609
|8,4029
|% 0,49
|
|Frank
|6,9578
|6,9997
|% 0,14
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|4,18
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,00
|32,00
|0,13
|
Seans Raporu
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