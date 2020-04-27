***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2020 10:31
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadilinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 21.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu kararı dahilinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2020-2024) izni için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinin ekteki şekilde tadili için 28 01.2020 tarihilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuzu 29.01.2020 tarihinde kamu oyuna duyurmuştuk.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.03.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.2802 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 12.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilmiştir. 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul 21 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840232
BIST