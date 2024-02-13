***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.02.2024 19:11
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatımına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024
Ek Açıklamalar
12.02.2024 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin 13.02.2024 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 articles of association amendment text.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249320
BIST