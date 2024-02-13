***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatımına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024Ek Açıklamalar12.02.2024 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin 13.02.2024 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 articles of association amendment text.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249320BIST