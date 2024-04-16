***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Genel Kurul Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.04.2024Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar13.02.2024, 26.02.2024 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kayıtlı sermaye tavanına ilişkin hususlar, Şirketimizin 16.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 articles of association amendment text.pdfEK: 3 SPK Onay Yazısı_Kayıtlı Sermaye Tavan Başvurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272937BIST