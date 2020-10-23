***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.10.2020 18:43
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir. Ancak, Covid-19 salgınında ikinci dalganın artış eğilimine girmesi ile birlikte küresel ekonomide ve iç pazarda talep yönlü risklerin arttığının gözlenmesi nedeniyle, kısa vadeli görünümünü "Negatif" olarak değerlendirmiştir.
Uzun Dönem (TR) AA- : En Yüksek kredi kalitesi.Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti son derece yüksek.Menkul kıymet ise,risksiz hükümet tahvilinden biraz daha fazla riske sahip.
Kısa Dönem (TR) A1 : Kredi kalitesi çok yüksek.Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti çok yüksek.İşletmedeki ani değişiklikler,ekonomik ve finansal koşullar yatırım riskini önemli sayılmayacak bir miktarda arttırabilir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883456
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1.205
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|| 0,0178
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|| 0,0493
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|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9527
|7,9556
|% 0,22
|
|Euro
|9,4349
|9,4408
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,3265
|10,3783
|% -0,28
|
|Frank
|8,7581
|8,8108
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1146
|2,1252
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
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|1.904
|0,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
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|B. Petrol
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|41,79
|-0,67
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
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