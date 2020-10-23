***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir. Ancak, Covid-19 salgınında ikinci dalganın artış eğilimine girmesi ile birlikte küresel ekonomide ve iç pazarda talep yönlü risklerin arttığının gözlenmesi nedeniyle, kısa vadeli görünümünü "Negatif" olarak değerlendirmiştir.Uzun Dönem (TR) AA- : En Yüksek kredi kalitesi.Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti son derece yüksek.Menkul kıymet ise,risksiz hükümet tahvilinden biraz daha fazla riske sahip.Kısa Dönem (TR) A1 : Kredi kalitesi çok yüksek.Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti çok yüksek.İşletmedeki ani değişiklikler,ekonomik ve finansal koşullar yatırım riskini önemli sayılmayacak bir miktarda arttırabilir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883456BIST