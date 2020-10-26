***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Ekim 2020 tarihinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimize verilen kredi derecelendirme raporunda Şirketimizin kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notu (TR) A1+ olması gerekirken sehven (TR) A1 yazılmıştır. Düzeltilmiş rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884039BIST