***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2020 18:30
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Ekim 2020 tarihinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimize verilen kredi derecelendirme raporunda Şirketimizin kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notu (TR) A1+ olması gerekirken sehven (TR) A1 yazılmıştır. Düzeltilmiş rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884039
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1186
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
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8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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En Düşük
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18:05494,45
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|Açılış
|: 494,45
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|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0822
|8,0857
|% 1,49
|
|Euro
|9,5506
|9,5597
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4958
|10,5484
|% 1,29
|
|Frank
|8,8763
|8,9297
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1490
|2,1598
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,76
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-1,21
|