***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.' nin Şirketimize ilişkin yapmış olduğu derecelendirmede, Şirketimizin uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu "AA - (tr)" den "AA (tr)" seviyesine yükseltmiştir. Kısa vadeli (Ulusal) kredi notunu J1 + (tr) , görünümlerini ise " stabil " olarak korumuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189747BIST