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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2021 18:17



***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin başlamış bulunan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde uzlaşmaya varılamamış olduğu, 23 Aralık 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla halka açıklanmıştı. AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca grev kararı ve bu grevin 8 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya konulacağına ilişkin karar 12 Mart 2021 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Taraflar arasında görüşmeler devam etmektedir. 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918032


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