***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 18:17
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin başlamış bulunan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde uzlaşmaya varılamamış olduğu, 23 Aralık 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla halka açıklanmıştı. AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca grev kararı ve bu grevin 8 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya konulacağına ilişkin karar 12 Mart 2021 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Taraflar arasında görüşmeler devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918032
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1160
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0807
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
18:05415,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,94
|Açılış
|: 415,36
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.764
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.842.618
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.499.351
|% 9,98
|
|MZHLD
|44,76
|869.285
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.115
|% 9,96
|
|EPLAS
|34,20
|12.372.588
|% -10,00
|
|ORMA
|17,70
|389.745
|% -9,51
|
|YAPRK
|118,80
|6.793.788
|% -8,26
|
|BURCE
|26,78
|47.950.812
|% -7,46
|
|GLRYH
|10,54
|16.322.494
|% -7,14
|
|GARAN
|8,93
|1.787.204.649
|% -0,33
|
|SASA
|45,20
|1.194.512.129
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,63
|854.720.292
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|832.299.649
|% -1,29
|
|TCELL
|16,59
|612.564.324
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,29
|832.299.649
|% -1,29
|
|GARAN
|8,93
|1.787.204.649
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,74
|464.280.423
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,93
|116.351.283
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,19
|135.125.337
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5864
|7,5924
|% 1,56
|
|Euro
|9,0454
|9,0555
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4925
|10,5451
|% 0,60
|
|Frank
|8,1091
|8,1580
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0130
|2,0231
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-15,84
|
|Altın Gr.
|415
|416
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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