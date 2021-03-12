***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin başlamış bulunan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde uzlaşmaya varılamamış olduğu, 23 Aralık 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla halka açıklanmıştı. AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca grev kararı ve bu grevin 8 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya konulacağına ilişkin karar 12 Mart 2021 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Taraflar arasında görüşmeler devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918032BIST