***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu İş Sözleşmesi'nin yeni dönemine ilişkin müzakereler 02.04.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Düzenlenen anlaşma tutanağı gereğince1. Toplu İş Sözleşmesi 01.09.2020 - 31.08.2022 dönemi için geçerli olacaktır.2. Sendika üyesi personelin brüt ücretlerine aşağıda belirtilen zamlar uygulanacaktır.1.yıl ilk 6 ay için ücretlere ortalama %19,56 oranında,1.yıl ikinci 6 ay için 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından yayınlanan 01.09.2020-28.02.2021tarihleri arası tüketici fiyatları endeksindeki (enflasyon) artış oranında,2.yıl ilk 6 ay için 01.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından yayınlanacak 01.03.2021-31.08.2021tarihleri arası tüketici fiyatları endeksi (enflasyon) artış oranı +2 puan oranında,2.yıl ikinci 6 ay için 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından yayınlanacak 01.09.2021-28.02.2022tarihleri arası tüketici fiyatları endeksindeki (enflasyon) artış oranında zam yapılacaktır.3. Sosyal yardımlarda aşağıda belirtilen zamlar uygulanacaktır.1. yılda sosyal yardımlara %24 oranında zam yapılmıştır.2. yılda sosyal yardımlara TÜİK tarafından yayınlanacak 01.09.2020-31.08.2021 tarihleri arası tüketici fiyatları endeksindeki (enflasyon) artış oranında zam yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923552BIST