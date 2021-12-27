***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 15:07
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın İrfan Çetin 01.01.2022 tarihinden itibaren görevinden ayrılacak olup yerine Sayın Yasemen Güven Çayırezmez atanacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986372
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