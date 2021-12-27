***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali İşler Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın İrfan Çetin 01.01.2022 tarihinden itibaren görevinden ayrılacak olup yerine Sayın Yasemen Güven Çayırezmez atanacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986372BIST