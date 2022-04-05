***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 05.04.2022 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında aday olarak belirlenen Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu veSn. Mehmet Ercan Kumcu'nun, 04.04.2022 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda adayların gerekli kriterleri sağladığı görüldüğünden, bu kişilerden oluşan Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016099BIST