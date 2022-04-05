***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 19:55
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 05.04.2022 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında aday olarak belirlenen Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve
Sn. Mehmet Ercan Kumcu'nun, 04.04.2022 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda adayların gerekli kriterleri sağladığı görüldüğünden, bu kişilerden oluşan Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016099
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18:052.326
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
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|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
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|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
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|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
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|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
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|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
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|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
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|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
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|GRNYO
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|4.202.922
|% -6,00
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|GZNMI
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|35.836.917
|% -4,84
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|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
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|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
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|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
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|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
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|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
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|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
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|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
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|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7190
|14,7206
|% 0,29
|
|Euro
|16,0635
|16,0773
|% -0,23
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|Sterlin
|19,2162
|19,3126
|% 0,07
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|Frank
|15,7845
|15,8796
|% -0,01
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|Riyal
|3,9131
|3,9327
|% 0,27
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-11,00
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|Altın Gr.
|911
|911
|-1,58
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|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
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|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,04
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|B. Petrol
|108
|108
|0,31
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