***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2012 tarihinden itibaren Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sn. Evrim Hizaler 01.01.2023 tarihi itibariyle AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. özel projelerden sorumlu Genel Müdür olarak atanmış olup Şirketimiz Genel Müdürlük görevine 01.01.2023 tarihi itibariyle Sn. Ahmet Oğuz Uçanlar atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072405BIST