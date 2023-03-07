***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 18:34
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında 31.08.2022 tarihinde sona eren Toplu İş Sözleşmesi'nin yeni dönemine ilişkin müzakereler 06.03.2023 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Düzenlenen anlaşma tutanağı gereğince
1. Toplu İş Sözleşmesi 01.09.2022 - 31.08.2024 dönemi için geçerli olacaktır.
2. Sendika üyesi personelin brüt ücretlerine aşağıda belirtilen zamlar uygulanacaktır.
1.yıl ilk 6 ay için ücretlere %27 + 4.000 TL seyyanen zam + her kıdem yılı için saat ücretlerine 1 TL,
1.yıl ikinci 6 ay için 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere %23 oranında zam
2.yıl ilk 6 ay için 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından yayınlanacak 01.03.2023-31.08.2023 tarihleri arası tüketici fiyatları endeksi (enflasyon) artış oranı +750 TL seyyanen zam,
2.yıl ikinci 6 ay için 01.03.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından yayınlanacak 01.09.2023-28.02.2024 tarihleri arası tüketici fiyatları endeksindeki (enflasyon) artış oranında zam yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121212
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1929
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.104,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9234
|18,9286
|% 0,18
|
|Euro
|19,9669
|19,9724
|% -0,99
|
|Sterlin
|22,3269
|22,4389
|% -1,40
|
|Frank
|20,0228
|20,1434
|% -0,86
|
|Riyal
|5,0279
|5,0532
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,88
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-18,57
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.507
|7.581
|-98,00
|
|Yarım
|3.667
|3.710
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.855
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
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17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
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17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem