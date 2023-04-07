***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 19:45
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 07.04.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca aday olarak belirlenen Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'ya ilaveten, aday olarak belirlenen Sn. İzzet Karaca ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın, 05.04.2023 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda gerekli kriterleri sağladıkları görülmüş olduğundan bu kişilerden oluşan Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134115
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|46,00
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|Tam
|8.517
|8.595
|32,00
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|Yarım
|4.160
|4.206
|16,00
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|2.080
|2.103
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