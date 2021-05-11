***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.03.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSEZAİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü,İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve 19 Mayıs Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET HURŞİT ZORLU Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği,Tüyid Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tüpraş ve Arçelik ve Boyner Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye , Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,TAIK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu) ve HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı, ARGE Danışmanlık A.Ş. & Rothschild Türkiye Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı, Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu Efes Spor Klübü Asbaşkanı. Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek ve Koton Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920245 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920245 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSTEPHAN ROSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Faber-Castell Vertrieb GmbH Avrupa Satış Direktörü, Faber-Castell Fransa, Faber-Castell italya ve Faber-Castell İskandinav Ülkeleri Genel Müdürü Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCHARLES ALEXANDER GRAF VON FABER-CASTELL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2020 İcrada Görevli Değil A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH Üst Düzey Yönetici Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936167BIST