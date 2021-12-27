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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2021 15:24
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasemen Güven Çayırezmez Mali İşler Direktörü
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BIST En Aktif Hisseler15:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,38 10.299.344 % 10,00  
ISKPL 5,39 76.385.842 % 10,00  
QNBFL 86,35 376.973 % 10,00  
PRKAB 44,48 16.985.747 % 9,99  
SMART 5,63 3.569.584 % 9,96  
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15:44 Alış Satış %  
Dolar 11,2900 11,3067 % 2,87  
Euro 12,7691 12,8000 % 2,90  
Sterlin 15,0705 15,1461 % 2,53  
Frank 12,2171 12,2907 % 2,58  
Riyal 2,9936 3,0086 % 2,58  
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15:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 1,63  
Altın Gr. 655 655 16,73  
Cumhuriyet 4.431 4.498 -24,00  
Tam 4.407 4.524 -29,14  
Yarım 2.130 2.188 -14,10  
Çeyrek 1.068 1.094 -7,04  
Gümüş.Ons 22,73 22,78 -0,22  
Gümüş Gr. 8,24 8,25 0,12  
B. Petrol 75,72 75,72 -0,07  
Seans Raporu 15:44
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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