***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2023 17:04
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET OĞUZ UÇANLAR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
TAMER ÜNSAL Satış Direktörü Mühendis
ÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik Direktör
MEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar Mühendisi
ALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi Direktörü
NAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ZÜLFÜ TUNÇ Tedarik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092230
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0430
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.097,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7035
|18,7236
|% 0,12
|
|Euro
|19,9095
|19,9901
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,4763
|22,5890
|% -0,28
|
|Frank
|20,1347
|20,2560
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.438
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.602
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem