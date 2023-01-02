***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET OĞUZ UÇANLAR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliYASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliTAMER ÜNSAL Satış Direktörü MühendisÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik DirektörMEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar MühendisiALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi DirektörüNAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliSALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliZÜLFÜ TUNÇ Tedarik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092230BIST