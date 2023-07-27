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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2023 13:59
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.03.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
EFE YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.04.2022 İcrada Görevli Değil Billurtuz A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Antgıda A.Ş. Genel Müdürü, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2023 İcrada Görevli Değil Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD ve Hisar Eğitim Vakfı (HEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı, ARGE Danışmanlık A.Ş. & Rothschild Türkiye Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı, Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
MEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
TAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2023 İcrada Görevli Değil Marsh McLennan Türkiye, Taaleri Portföy, MB (Mediobanca) Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri ve Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, Marsh (Italy) S.p.A. ve Bereket Enerji Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park MLP Sağlık Hizmetleri AŞ ve Boyner Perakende Bağımsız Yönetim Kurulu Üyes Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647 Değerlendirildi Hayır
STEPHAN LEO ROSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.07.2023 İcrada Görevli Değil Faber Castell İtalya Genel Müdürü, Faber Castell Fransa ve Danimarka 2. Genel Müdürü Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175759


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