***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET OĞUZ UÇANLAR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliYASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliSALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliZÜLFÜ TUNÇ Satın Alma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürü,Tedarik DirektörüSERHAT KARA Operasyon Direktörü MühendisMEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar MühendisiİBRAHİM CANER İNCE Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Okul, Kurumsal, İhale Satış & Kategori Geliştirme MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÜlkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. Her nevi kırtasiye malzemeleri alım satımı 50000 3.833,36 TRY 7,67 İştirakLLC Faber Castell Anadolu Her nevi kırtasiye malzemeleri alım satımı 423000000 211500000 RUB 50 Müşterek yönetime tabi ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198813BIST