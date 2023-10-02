***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2023 20:15
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET OĞUZ UÇANLAR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ZÜLFÜ TUNÇ Satın Alma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürü,Tedarik Direktörü
SERHAT KARA Operasyon Direktörü Mühendis
MEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar Mühendisi
İBRAHİM CANER İNCE Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Okul, Kurumsal, İhale Satış & Kategori Geliştirme Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. Her nevi kırtasiye malzemeleri alım satımı 50000 3.833,36 TRY 7,67 İştirak
LLC Faber Castell Anadolu Her nevi kırtasiye malzemeleri alım satımı 423000000 211500000 RUB 50 Müşterek yönetime tabi ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198813
BIST